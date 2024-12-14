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Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

14 декабря 2024 10:36
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Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту. За проголосовали 204 депутата, против – лишь 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту-2

Главу государства обвиняют в попытке насильственного захвата власти и превышении полномочий. Поводом стало решение Юн Сок Еля ввести военное положение. Теперь полномочия президента временно приостановлены, а решать вопрос его отстранения от власти будет Конституционный суд. 

Процесс не быстрый и может затянуться на полгода. В это время исполнять обязанности главы Южной Кореи будет премьер-министр, который уже пообещал гражданам приложить все силы для стабильного функционирования государства.

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту-4

Политическая нестабильность в Южной Корее сопровождалась массовыми демонстрациями. Очередная прошла и 14 декабря, однако на сей раз в знак одобрения действий правительства. Импичмент президенту жители республики одобрили, а их митинг в какой-то момент превратился в дискотеку под открытым небом. 

# Международная политика # Южная Корея

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