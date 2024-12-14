Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту. За проголосовали 204 депутата, против – лишь 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главу государства обвиняют в попытке насильственного захвата власти и превышении полномочий. Поводом стало решение Юн Сок Еля ввести военное положение. Теперь полномочия президента временно приостановлены, а решать вопрос его отстранения от власти будет Конституционный суд.

Процесс не быстрый и может затянуться на полгода. В это время исполнять обязанности главы Южной Кореи будет премьер-министр, который уже пообещал гражданам приложить все силы для стабильного функционирования государства.