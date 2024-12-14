В Южной Корее в парламенте проголосовали за импичмент президенту Юн Со Елю

В Южной Корее сторонники демократов отметили импичмент главы государства Юн Сок Ёля. Об этом пишет РИА Новости.

Парламент страны проголосовал за его отстранение от власти, при этом 204 законодателя выступили за, а 85 – против.

Митинг начался еще до начала голосования и продолжился после оглашения его результатов, перерос в праздничное мероприятие с танцами и песнями.

Оппозиционеры назвали это «исторической победой демократии» и призвали к дальнейшему действию для проведения окончательного импичмента.

В течение 180 дней Конституционный суд страны должен рассмотреть этот вопрос, а премьер-министр Хан Док Су был назначен временным президентом.