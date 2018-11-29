Мигранты хотят объявить голодовку, чтобы получить убежище в США

Новости Мексики. Чтобы получить убежище в США, мигранты намерены объявить голодовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переселенцы считают, что такая мера поможет смягчить позицию американских властей в их отношении. Однако прибегать ли к подобным действиям – еще не решено. Это в ближайшие дни должны решить лидеры беженцев.

Сейчас в Тихуане в районе границ США скопились порядка 6 тысяч мигрантов из стран Центральной Америки.

25 ноября около 500 человек попытались прорваться через рубеж, однако их встретили слезоточивый газ и резиновые пули. Такое поведение американских солдат вызвало недовольство Мексики. Власти страны потребовали от США объяснений.