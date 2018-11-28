Несколько тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за сообщений о взрывчатке

Новости России. Сотрудники экстренных служб получили 28 ноября более 10 звонков о минировании различных торгово-развлекательных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этим объектам были направлены правоохранители, взрывотехники и кинологи, которые проверили на наличие взрывчатки каждое помещение.