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Несколько тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за сообщений о взрывчатке

28 ноября 2018 19:29
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Новости России. Сотрудники экстренных служб получили 28 ноября более 10 звонков о минировании различных торгово-развлекательных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за сообщений о взрывчатке-1

К этим объектам были направлены правоохранители, взрывотехники и кинологи, которые проверили на наличие взрывчатки каждое помещение.

Несколько тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за сообщений о взрывчатке-4

Напоминаем: волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Атаке телефонных террористов подверглись почти 4000 объектов.

# Лжеминирование # Фотофакт

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