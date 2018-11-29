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В Италии задержали мужчину, который хотел подсыпать споры сибирской язвы в систему водоснабжения

29 ноября 2018 08:32
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Новости Италии. В Италии поймали террориста, который хотел подсыпать в систему водоснабжения на острове Сардиния споры сибирской язвы и рицин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии задержали мужчину, который хотел подсыпать споры сибирской язвы в систему водоснабжения -1

По данным правоохранителей, злоумышленник прибыл в страну из Ливана под видом палестинского беженца. О том, что задумал боевик, Интерпол узнал после того, как в Ливане был арестован его сообщник. Информация была передана итальянской полиции. Вероятнее всего, осуществить теракт преступник собирался во время празднования рождества.

В Италии задержали мужчину, который хотел подсыпать споры сибирской язвы в систему водоснабжения -4

В Италии задержали мужчину, который хотел подсыпать споры сибирской язвы в систему водоснабжения -6

# Терроризм # Фотофакт

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