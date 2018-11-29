В Италии задержали мужчину, который хотел подсыпать споры сибирской язвы в систему водоснабжения

Новости Италии. В Италии поймали террориста, который хотел подсыпать в систему водоснабжения на острове Сардиния споры сибирской язвы и рицин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным правоохранителей, злоумышленник прибыл в страну из Ливана под видом палестинского беженца. О том, что задумал боевик, Интерпол узнал после того, как в Ливане был арестован его сообщник. Информация была передана итальянской полиции. Вероятнее всего, осуществить теракт преступник собирался во время празднования рождества.