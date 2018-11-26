Американские военные встретили мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями

Новости Мексики. Слезоточивым газом и резиновыми пулями встретили американские военные мигрантов, которые пытались прорваться на территорию США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытку штурма заградительных сооружений на границе предприняли не менее полутысячи беженцев. Некоторые из них получили травмы. Мексиканские полицейские задержали несколько сотен нелегалов. Вскоре их вышлют из страны.