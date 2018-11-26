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Американские военные встретили мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями

26 ноября 2018 12:17
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Новости Мексики. Слезоточивым газом и резиновыми пулями встретили американские военные мигрантов, которые пытались прорваться на территорию США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские военные встретили мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями-1

Попытку штурма заградительных сооружений на границе предприняли не менее полутысячи беженцев. Некоторые из них получили травмы. Мексиканские полицейские задержали несколько сотен нелегалов. Вскоре их вышлют из страны.

Американские военные встретили мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями-4

Американские военные встретили мигрантов слезоточивым газом и резиновыми пулями-6

# Беженцы # Фотофакт

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