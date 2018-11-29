Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии
Новости Грузии. Инаугурация избранного президента Грузии состоится 16 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральная избирательная комиссия страны завершила подсчет голосов: с перевесом в 9 % победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили.
Уже известно, что во втором туре голосования, которое прошло 28 ноября, победу одержала 66-летняя Саломе Зурабишвили. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов и более 30 лет проработала в системе МИД Франции. В начале 2000-х возглавляла грузинское внешнеполитическое ведомство и создала партию «Путь Грузии».
На выборах президента Саломе Зурабишвили выступала как независимый кандидат. Во втором туре голосования в ее пользу высказались 59,5 % избирателей – это более миллиона человек.
По предварительным данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Грузии составила более 56 %. Срок полномочий нового президента составит 6 лет. К слову, это были последние прямые выборы главы государства. В дальнейшем президента будет избирать парламент.
С избранием на пост главы Грузии Саломе Зурабишвили поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.