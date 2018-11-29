Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии

Новости Грузии. Инаугурация избранного президента Грузии состоится 16 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральная избирательная комиссия страны завершила подсчет голосов: с перевесом в 9 % победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

Уже известно, что во втором туре голосования, которое прошло 28 ноября, победу одержала 66-летняя Саломе Зурабишвили. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов и более 30 лет проработала в системе МИД Франции. В начале 2000-х возглавляла грузинское внешнеполитическое ведомство и создала партию «Путь Грузии».

На выборах президента Саломе Зурабишвили выступала как независимый кандидат. Во втором туре голосования в ее пользу высказались 59,5 % избирателей – это более миллиона человек.