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Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии

29 ноября 2018 07:44
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Новости Грузии. Инаугурация избранного президента Грузии состоится 16 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральная избирательная комиссия страны завершила подсчет голосов: с перевесом в 9 % победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили. 

Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии-1

Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии-3

Уже известно, что во втором туре голосования, которое прошло 28 ноября, победу одержала 66-летняя Саломе Зурабишвили. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов и более 30 лет проработала в системе МИД Франции. В начале 2000-х возглавляла грузинское внешнеполитическое ведомство и создала партию «Путь Грузии».

На выборах президента Саломе Зурабишвили выступала как независимый кандидат. Во втором туре голосования в ее пользу высказались 59,5 % избирателей – это более миллиона человек.

Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии-6

По предварительным данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Грузии составила более 56 %. Срок полномочий нового президента составит 6 лет. К слову, это были последние прямые выборы главы государства. В дальнейшем президента будет избирать парламент.

С избранием на пост главы Грузии Саломе Зурабишвили поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Международная политика # Саломе Зурабишвили # Фотофакт

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