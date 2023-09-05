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МИД РФ запросил разъяснения у Армении по ратификации Римского статута МУС

05 сентября 2023 12:49
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Действия Армении по ратификации Римского статута Россия проанализирует на основе разъяснений Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. 

Ранее в парламент Армении был передан проект постановления о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. В Москве считают неприемлемыми планы Еревана по подключению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предостережены о неблагоприятных результатах для развития двусторонних отношений с Российской Федерацией.

# Международная политика # Мария Захарова

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