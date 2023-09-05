МИД РФ запросил разъяснения у Армении по ратификации Римского статута МУС

Действия Армении по ратификации Римского статута Россия проанализирует на основе разъяснений Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее в парламент Армении был передан проект постановления о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. В Москве считают неприемлемыми планы Еревана по подключению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предостережены о неблагоприятных результатах для развития двусторонних отношений с Российской Федерацией.