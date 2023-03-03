МИД РФ: убийства в Брянской области совершены украинскими диверсантами из оружия НАТО

Сообщается, что из натовского оружия членами украинской ДРГ были убиты два мирных жителя, пишет ТАСС. В МИД Российской Федерации также заявили, что произошедшее на территории Брянской области будет тщательно расследовано, причастные понесут наказание. СК России устанавливает обстоятельства чрезвычайного происшествия, информирует российский МИД.

Как сообщалось, украинские бойцы проникли на территорию Российской Федерации в четверг, 2 марта, где совершили убийства гражданских лиц. В результате обстрела автомобиля два человека скончались, в медучреждение с ранением был доставлен ребенок. При атаке беспилотного летательного аппарата загорелся жилой дом. Федеральная служба безопасности РФ в тот же день сообщила, что по диверсантам уже на украинской территории был нанесен артиллерийский удар.