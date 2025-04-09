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Мария Захарова передала привет Бербок в день взятия Кёнигсберга

09 апреля 2025 13:24
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова направила приветствие министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок, пишет РИА Новости.

Мария Захарова передала привет Бербок в день взятия Кёнигсберга-1

Фото: Pinterest

9 апреля – годовщина взятия Кенигсберга. В этот день Захарова выразила намерение передать привет немецкому политику, которая заявляла о гордости за своего деда, сражавшегося на стороне Третьего рейха в Кенигсберге во время Великой Отечественной войны.

# Великая Отечественная война # Международная политика # Мария Захарова # Анналена Бербок

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