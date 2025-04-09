Мария Захарова передала привет Бербок в день взятия Кёнигсберга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова направила приветствие министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок, пишет РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова направила приветствие министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок, пишет РИА Новости.
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9 апреля – годовщина взятия Кенигсберга. В этот день Захарова выразила намерение передать привет немецкому политику, которая заявляла о гордости за своего деда, сражавшегося на стороне Третьего рейха в Кенигсберге во время Великой Отечественной войны.