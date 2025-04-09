9 апреля – годовщина взятия Кенигсберга. В этот день Захарова выразила намерение передать привет немецкому политику, которая заявляла о гордости за своего деда, сражавшегося на стороне Третьего рейха в Кенигсберге во время Великой Отечественной войны.