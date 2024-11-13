На Сицилию обрушились сильные дожди

Европейские города уходят под воду. Не успев оправиться от мощного шторма, погубившего более 200 жизней, к очередному удару стихии готовятся в Испании. А на Сицилии уже бушует непогода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На регион обрушились сильнейшие дожди.

Вода приходила так стремительно, что застала врасплох водителей. Многие из них оказались заблокированы в своих авто. Некоторым потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из ловушки. Первые этажи зданий затоплены. Ливни привели к обвалу дорог и образованию оползней. Экстренные службы помогают эвакуироваться пенсионерам и не только. В ближайшее время осадки не прекратятся, сообщают синоптики.