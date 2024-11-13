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На Сицилию обрушились сильные дожди

13 ноября 2024 13:51
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Европейские города уходят под воду. Не успев оправиться от мощного шторма, погубившего более 200 жизней, к очередному удару стихии готовятся в Испании. А на Сицилии уже бушует непогода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На регион обрушились сильнейшие дожди.

На Сицилию обрушились сильные дожди-2

Вода приходила так стремительно, что застала врасплох водителей. Многие из них оказались заблокированы в своих авто. Некоторым потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из ловушки. Первые этажи зданий затоплены. Ливни привели к обвалу дорог и образованию оползней. Экстренные службы помогают эвакуироваться пенсионерам и не только. В ближайшее время осадки не прекратятся, сообщают синоптики.

# Природные катаклизмы # Природные явления # Новости Испании

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