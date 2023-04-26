МИД РФ дал оценку телефонному разговору Зеленского и Си Цзиньпина

В Москве весьма положительно оценивают стремление Пекина способствовать налаживанию переговорных процессов по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Она также обратила внимание, что, комментируя переговоры Си Цзиньпина с Зеленским, необходимо учесть, что призыв к мирному урегулированию может быть неверно истолкован «марионетками» в Киеве.

Как отметила Захарова, проблемой остается вовсе не отсутствие эффективных планов, а отказ киевского режима от каких-либо здравых намерений по разрешению украинского кризиса. Власти Украины и их западные кураторы продемонстрировали, что они могут препятствовать осуществлению мирных инициатив, сообщает РИА Новости.