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МИД РФ дал оценку телефонному разговору Зеленского и Си Цзиньпина

26 апреля 2023 13:01
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В Москве весьма положительно оценивают стремление Пекина способствовать налаживанию переговорных процессов по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Она также обратила внимание, что, комментируя переговоры Си Цзиньпина с Зеленским, необходимо учесть, что призыв к мирному урегулированию может быть неверно истолкован «марионетками» в Киеве.

Как отметила Захарова, проблемой остается вовсе не отсутствие эффективных планов, а отказ киевского режима от каких-либо здравых намерений по разрешению украинского кризиса. Власти Украины и их западные кураторы продемонстрировали, что они могут препятствовать осуществлению мирных инициатив, сообщает РИА Новости.

# Международная политика # Мария Захарова # Си Цзиньпин # Владимир Зеленский

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