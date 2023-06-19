МИД КНР заявил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на низшей точке за всю историю

Дипломатические отношения между Китаем и США достигли низкой точки с момента их установления, заявил китайский министр иностранных дел Цинь Ган во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет ТАСС.

Цинь Ган отметил, что такое напряжение не соответствует интересам обеих стран и не является выгодным для других наций. Он подчеркнул, что Китай придерживается стабильной политики в отношении США, стремясь к мирному развитию и взаимовыгодному сотрудничеству. Министр иностранных дел КНР также выразил надежду на объективную и рациональную позицию американской стороны в отношении Китая.

Визит Блинкена в Поднебесную, который был запланирован на февраль, состоялся 18-19 июня после отмены из-за инцидента с китайским аэростатом. Это первое посещение главы Госдепартамента в Китай с октября 2018 года.

КНР уверяет, что шар был погодным зондом, в то время как американская администрация считает, что он предназначался для сбора информации.