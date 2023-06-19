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ФСБ РФ: задержанные в Запорожской области хотели взорвать машину администрации Бердянска

19 июня 2023 08:10
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В Запорожской области задержаны сотрудники украинской разведки, планировавшие подрыв машины одного из представителей Бердянской администрации. Это следует из видеозаписи, опубликованной в понедельник, 19 июня, Федеральной службой безопасности России, пишет РИА Новости.

По словам задержанного исполнителя, «Александра», являющаяся координатором, дала ему инструкцию следовать за представителем военно-гражданской администрации Бердянска и убить его, подорвав автомобиль. При этом «Александра» собиралась передать задержанному элементы взрывного устройства в тайнике. Исполнитель должен был собрать устройство, руководствуясь инструкциям координатора.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ помешала планам Главного управления разведки Украины исполнить теракты в отношении руководителей Запорожской области.

# Теракт

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