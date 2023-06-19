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В Одессе раздались несколько взрывов ночью 19 июня

19 июня 2023 08:25
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В Одессе и Запорожье раздались мощные взрывы, информируют украинские СМИ, сообщает РИА Новости. 

Ранее о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщал украинский информационный портал «Страна.ua». В репортаже телеканала ТСН утверждается, что в Одессе произошел сильный взрыв.

Информагентство «Укринформ» также сообщило о сильнейших взрывах в Запорожье. В соответствии с данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в контролируемой Киевом части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. 

Сигнал тревоги был поднят в 00:44 в Сумской области, в 01:17 в контролируемой Киевом части Запорожской области и в 01:47 в Днепропетровской области. Кроме того, воздушная тревога раздалась в 01:59 в Одесской и Николаевской областях Украины.

# Международная политика

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