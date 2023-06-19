Пенс: после победы над ВС Украины, российская армия перейдет границу стран НАТО

Бывший вице-президент США и вероятный кандидат на пост президента на предстоящих в 2024 году выборах Америки Майк Пенс призывает оказать помощь Украине из-за опасности вторжения российской армии в страны НАТО, сообщает РИА Новости.

Пенс также сомневается в президенте Джо Байдене и его способностях действенно справиться с ситуацией. Он указывает на необходимость изгнания российской армии из Украины для национальных интересов США, а также отправки сигнала Китаю в отношении Тайваня и других точек Азиатско-Тихоокеанского региона.