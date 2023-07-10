Экс-генсек НАТО Солана считает, что ни в коем случае нельзя допустить конфликт с Россией

Необходимо не допустить непосредственного боестолкновения между Россией, НАТО и США, чтобы не дать конфликту эскалировать до масштабов третьей мировой войны. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО и экс-представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, сообщает РИА Новости.

В интервью испанской газете Mundo он отмечает, что в данный момент существует противоборство между Россией и Украиной, но роль НАТО и США в этой конфронтации свелась к поддержке Украины, не доходя до стадии военного противостояния с РФ. Солана акцентирует внимание на необходимости обоснованного и взвешенного подхода ко всему происходящему.