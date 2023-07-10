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Экс-генсек НАТО Солана считает, что ни в коем случае нельзя допустить конфликт с Россией

10 июля 2023 10:11
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Необходимо не допустить непосредственного боестолкновения между Россией, НАТО и США, чтобы не дать конфликту эскалировать до масштабов третьей мировой войны. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО и экс-представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, сообщает РИА Новости.

В интервью испанской газете Mundo он отмечает, что в данный момент существует противоборство между Россией и Украиной, но роль НАТО и США в этой конфронтации свелась к поддержке Украины, не доходя до стадии военного противостояния с РФ. Солана акцентирует внимание на необходимости обоснованного и взвешенного подхода ко всему происходящему.

# Международная политика

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