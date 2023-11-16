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МИД Китая назвал заявление Байдена о Си Цзиньпине ошибочным и безответственным

16 ноября 2023 11:40
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Президент США Джо Байден в очередной раз назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, что стало поводом для резкой ответной реакции со стороны МИД Китая. Об этом пишет РИА Новости.

«Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай», – сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она отметила, что Китай выступает категорически против политических махинаций. На саммите АТЭС в Сан-Франциско Байден и Си Цзиньпин провели переговоры, которые длились четыре часа. По окончании беседы лидер США заявил, что им удалось сделать важные шаги в правильном направлении.

# Международная политика # Джо Байден # Си Цзиньпин

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