МИД Китая назвал заявление Байдена о Си Цзиньпине ошибочным и безответственным

Президент США Джо Байден в очередной раз назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, что стало поводом для резкой ответной реакции со стороны МИД Китая. Об этом пишет РИА Новости.

«Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай», – сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она отметила, что Китай выступает категорически против политических махинаций. На саммите АТЭС в Сан-Франциско Байден и Си Цзиньпин провели переговоры, которые длились четыре часа. По окончании беседы лидер США заявил, что им удалось сделать важные шаги в правильном направлении.