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МИД Китая: число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число погибших

05 февраля 2020 18:51
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Новости Китая. Уже вторые сутки наблюдается заметный спад числа заболевших коронавирусом. Количество тех, кого удалось вылечить от инфекции, вдвое превысило число погибших. Об этом сообщили в МИД Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Китая: число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число погибших-1

По последним данным, жертвами эпидемии стали без малого 500 человек. Выздоровели – около 900. Заразившихся – почти 25 тысяч.

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая

Накануне в Японии из-за больного коронавирусом мужчины на карантин отправили огромный круизный лайнер. Инфекцию выявили у 10 пассажиров.

МИД Китая: число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число погибших-4

Самолёт с 243 пассажирами развернули из-за шутки парня. Он сказал, что болен коронавирусом

Несколько часов назад подобный случай произошёл в порту Гонконга. На сушу не пускают около двух тысяч человек. У 30 из них – температура, кашель и боль в горле. На борту они будут находиться до тех пор, пока не будут известны результаты анализов. Тем временем, продолжается эвакуация иностранцев из центра эпидемии – провинции Хубэй. 

# Коронавирус # Фотофакт

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