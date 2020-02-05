МИД Китая: число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число погибших

Новости Китая. Уже вторые сутки наблюдается заметный спад числа заболевших коронавирусом. Количество тех, кого удалось вылечить от инфекции, вдвое превысило число погибших. Об этом сообщили в МИД Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Уже вторые сутки наблюдается заметный спад числа заболевших коронавирусом. Количество тех, кого удалось вылечить от инфекции, вдвое превысило число погибших. Об этом сообщили в МИД Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По последним данным, жертвами эпидемии стали без малого 500 человек. Выздоровели – около 900. Заразившихся – почти 25 тысяч.
Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая
Накануне в Японии из-за больного коронавирусом мужчины на карантин отправили огромный круизный лайнер. Инфекцию выявили у 10 пассажиров.
Самолёт с 243 пассажирами развернули из-за шутки парня. Он сказал, что болен коронавирусом
Несколько часов назад подобный случай произошёл в порту Гонконга. На сушу не пускают около двух тысяч человек. У 30 из них – температура, кашель и боль в горле. На борту они будут находиться до тех пор, пока не будут известны результаты анализов. Тем временем, продолжается эвакуация иностранцев из центра эпидемии – провинции Хубэй.