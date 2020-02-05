ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с распространением коронавируса

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, сколько потребуется средств на борьбу с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительная сумма – 61,5 млн долларов, при этом речь идет лишь о ближайших 6 месяцах. Из них 12 млн пойдут на быструю координацию международных действий. Еще 45 – на то, чтобы оценить готовность стран к эпидемии. Остальные средства будут задействованы в исследованиях.