ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с распространением коронавируса

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, сколько потребуется средств на борьбу с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, сколько потребуется средств на борьбу с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предварительная сумма – 61,5 млн долларов, при этом речь идет лишь о ближайших 6 месяцах. Из них 12 млн пойдут на быструю координацию международных действий. Еще 45 – на то, чтобы оценить готовность стран к эпидемии. Остальные средства будут задействованы в исследованиях.
Стоит отметить, что сегодня Китай потратил на борьбу с опасным заболеванием уже 43 млн долларов. Еще около 2 млрд правительство собирается потратить на создание антивирусных средств, включая вакцину. По последним данным, число инфицированных в КНР превысило 24 тысячи. 490 человек скончались.