Самолёт с 243 пассажирами развернули из-за шутки парня. Он сказал, что болен коронавирусом
Канадский блогер Поток Филипп во время полета на самолете, что он заражен коронавирусом.
По информации Daily Mail, парень был арестован после того, как рейс из Торонто на Ямайку экстренно развернули из-за действий блогера на борту. Второй рейс также был отменен в результате инцидента.
28-летний парень поднялся в самолете и обратился к 243 пассажирам воздушного судна.
«Пожалуйста, обратите внимание. Я только что вернулся из провинции Хунань, столицы коронавируса. Я не очень хорошо себя чувствую. Спасибо».
Парень сделал это, чтобы получить подписчиков и чтобы его видео разошлось по интернету.
Объясняя свой поступок, блогер сказал, что для него это была шутка. Но ее неправильно поняли.
«Примерно в середине полета я встал, вытащил свою видеокамеру и хотел снять ролик для соцсетей, чтобы он стал вирусным».
Поток принес свои извинения пассажирам и сотрудникам авиакомпании. «Я очень сожалею о своем невежестве. Я не понимал, что когда люди слышат слово эпидемия, то оно становится синонимом угроз. Я думал, что это вызовет реакцию. Но не думал, что мои действия будут считаться незаконными. Оглядываясь назад, мой поступок был не лучшим решением».
Бортпроводники после объявления попросили парня надеть маску и перчатки. В аэропорту Поток был обследован медперсоналом и признан здоровым.
Парня арестовали за совершенный поступок, его ожидает суд.
Сообщение о возможном заболевшем на борту передали капитану судна, который принял решение о возвращении в аэропорт. Представитель компании сказал, что из-за предосторожности экипаж следовал протоколу по инфекционным заболеваниям на борту.
Пассажирка борта по имени Джули сказала, что стюардессы сразу дали маску и перчатки парню и попросили перебраться в заднюю часть судна.
«Мы внезапно почувствовали, что самолет делает довольно драматичный поворот. Мы начали лететь в противоположном направлении и были очень смущены и обеспокоены. Думаю, этот парень решил, что это забавная шутка, но это действительно странно. Мы все были очень разочарованы, это так эгоистично. Мы потеряли день нашего отпуска».
Число заболевших от коронавируса превысило 24 тысячи. От болезни скончались 492 человека.
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