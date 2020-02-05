Самолёт с 243 пассажирами развернули из-за шутки парня. Он сказал, что болен коронавирусом

Канадский блогер Поток Филипп во время полета на самолете, что он заражен коронавирусом.

По информации Daily Mail, парень был арестован после того, как рейс из Торонто на Ямайку экстренно развернули из-за действий блогера на борту. Второй рейс также был отменен в результате инцидента.

28-летний парень поднялся в самолете и обратился к 243 пассажирам воздушного судна.

«Пожалуйста, обратите внимание. Я только что вернулся из провинции Хунань, столицы коронавируса. Я не очень хорошо себя чувствую. Спасибо».

Парень сделал это, чтобы получить подписчиков и чтобы его видео разошлось по интернету.