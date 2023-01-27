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Центр Брюсселя заблокирован – бельгийские пожарные вышли на акцию протеста

27 января 2023 12:52
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Новости Бельгии. Бельгийские пожарные вышли на акцию протеста. Несколько сотен человек заблокировали центр Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр Брюсселя заблокирован – бельгийские пожарные вышли на акцию протеста-1

Они требуют правительства увеличить финансирование службы и ужесточить наказание за нападение на спасателей во время исполнения ими своих обязанностей. Помимо этого, пожарные призвали власти снизить возраст выхода на пенсию. К 2030 году его планируют поднять до 67 лет. По словам митингующих, при работе, связанной с большим риском для жизни и возросшей нагрузке из-за дефицита кадров, они боятся, что могут не дождаться того времени, когда смогут уйти на заслуженный отдых.

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# Акции протеста # Новости Бельгии # Фотофакт

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