Новую Зеландию затопило – в стране не прекращаются дожди

Новости Новой Зеландии. Проливные дожди, которые уже несколько дней не прекращаются в Новой Зеландии, вызвали масштабные наводнения. Затопленным оказался крупнейший город страны – Окленд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На некоторых улицах уровень воды достиг полутора метров. Сотни тысяч горожан были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в более безопасные места. Еще десятки тысяч власти призвали готовиться к возможной эвакуации. Сообщений о жертвах нет. Экстренные службы предупреждают о высоком риске схода оползней, а синоптики сообщают о том, что в ближайшие дни ливни не прекратятся.