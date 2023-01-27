В Польше произошёл взрыв в жилом доме – есть погибшие

Новости Польши. Мощный взрыв частично разрушил трехэтажный жилой дом в польском городе Катовице. Прибывшие на место спасатели достали из-под обломков семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятеро (среди них трое детей) доставлены в больницы. Сколько точно жильцов находилось там во время ЧП, пока неизвестно, поисковая операция продолжается.