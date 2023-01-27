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В Польше произошёл взрыв в жилом доме – есть погибшие

27 января 2023 12:52
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Новости Польши. Мощный взрыв частично разрушил трехэтажный жилой дом в польском городе Катовице. Прибывшие на место спасатели достали из-под обломков семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше произошёл взрыв в жилом доме – есть погибшие-1

Пятеро (среди них трое детей) доставлены в больницы. Сколько точно жильцов находилось там во время ЧП, пока неизвестно, поисковая операция продолжается.

В Польше произошёл взрыв в жилом доме – есть погибшие-4

Взрыв был настолько мощным, что в соседнем здании были выбиты все стекла и повреждены двери. По предварительной версии причиной происшествия стала утечка газа.

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# Взрыв # Новости Польши # Фотофакт

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