В Тегеране совершено вооружённое нападение на посольство Азербайджана

На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Неизвестный прорвался в здание и открыл огонь из автомата по сотрудникам дипмиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Неизвестный прорвался в здание и открыл огонь из автомата по сотрудникам дипмиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате убит начальник охраны, еще двое сотрудников безопасности получили ранения. Злоумышленника задержали на месте преступления. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными обстоятельствами.
Иранская полиция и представители внешнеполитического ведомства Азербайджана выясняют обстоятельства произошедшего.
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