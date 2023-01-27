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В Тегеране совершено вооружённое нападение на посольство Азербайджана

27 января 2023 10:23
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На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Неизвестный прорвался в здание и открыл огонь из автомата по сотрудникам дипмиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Тегеране совершено вооружённое нападение на посольство Азербайджана-1

В результате убит начальник охраны, еще двое сотрудников безопасности получили ранения. Злоумышленника задержали на месте преступления. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными обстоятельствами.

В Тегеране совершено вооружённое нападение на посольство Азербайджана-4

Иранская полиция и представители внешнеполитического ведомства Азербайджана выясняют обстоятельства произошедшего.

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# Убийство # Фотофакт

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