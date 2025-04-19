Польша планирует построить два завода по производству боеприпасов

Официальная Варшава неизменно и воинственно последовательна в своем стремлении продемонстрировать всему миру военные «зубы». В Польше очередная военная стройка – на этот раз речь о крупном заводе по выпуску боеприпасов. Цена вопроса – более 23 миллионов евро, которые возьмут, разумеется, из бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие расположится недалеко от границы с Беларусью и будет производить крупнокалиберные снаряды. Жертвой военных амбиций властей стали местные жители. Под строительство у них отобрали сельхозугодия, добавив к ним несколько гектаров лесов. Планируется, что первую продукцию завод начнет выпускать уже в 2026 году. Объем производства – 120 тысяч снарядов в год. В состав предприятия также войдут учебный центр и полигон. Впрочем, это лишь малая толика военных планов Варшавы. Так, Польша и Южная Корея договорились о создании совместного предприятия по производству управляемых ракет среднего и дальнего радиуса действия. Первая партия будет выпущена уже через три года. Новыми ракетами снабдят не только войско польское, но и армии других стран.