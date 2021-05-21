Между Израилем и радикальными палестинскими группировками вступил в силу режим прекращения огня

Минувшей ночью между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа спустя 11 дней обострения конфликта вступил в силу режим прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувшей ночью между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа спустя 11 дней обострения конфликта вступил в силу режим прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перемирия удалось достичь при посредничестве Египта. Для контроля ситуации и соблюдения условий режима в регион направлены две делегации из этой страны.
С начала эскалации напряженности по территории Израиля было выпущено более 4 тысяч ракет. Погибли 12 человек, еще десятки получили ранения.
В ответ еврейское государство поразило сотни целей в секторе Газа. Жертвами авиаударов стали более 230 палестинцев, свыше 1,5 тысячи человек пострадали.
Ракетные обстрелы в регионе продолжались до последнего. Сирена воздушной тревоги сработала в Израиле всего за 12 минут до начала перемирия.
Палестинцы расценивают прекращение огня как победу. На улицы нескольких городов вышли сотни жителей с национальными флагами. Вместо взрыва ракет небо окрасил праздничный салют.
Поприветствовав перемирие, Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости перезапустить мирный процесс по Ближнему Востоку.
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