Между Израилем и радикальными палестинскими группировками вступил в силу режим прекращения огня

Минувшей ночью между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа спустя 11 дней обострения конфликта вступил в силу режим прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перемирия удалось достичь при посредничестве Египта. Для контроля ситуации и соблюдения условий режима в регион направлены две делегации из этой страны.

С начала эскалации напряженности по территории Израиля было выпущено более 4 тысяч ракет. Погибли 12 человек, еще десятки получили ранения.

В ответ еврейское государство поразило сотни целей в секторе Газа. Жертвами авиаударов стали более 230 палестинцев, свыше 1,5 тысячи человек пострадали.

Ракетные обстрелы в регионе продолжались до последнего. Сирена воздушной тревоги сработала в Израиле всего за 12 минут до начала перемирия.

Палестинцы расценивают прекращение огня как победу. На улицы нескольких городов вышли сотни жителей с национальными флагами. Вместо взрыва ракет небо окрасил праздничный салют.