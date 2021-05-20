Перемирие на Ближнем Востоке. Власти Египта достигли прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС

Продолжаем следить за развитием Ситуации на Ближнем Востоке. Перемирие в регионе может быть достигнуто в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС сумели достичь власти Египта. В свою очередь Израиль намерен продолжить операцию против радикалов пока все военные задачи не будут выполнены. На это потребуется несколько дней.

Несмотря на снижение интенсивности обстрелов, обстановка в регионе остается напряженной. С начала обострения конфликта по территории Израиля выпущено более четырех тысяч ракет. Некоторые попадают в жилые районы, приводят к разрушениям и жертвам.