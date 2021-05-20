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Перемирие на Ближнем Востоке. Власти Египта достигли прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС

20 мая 2021 08:10
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Продолжаем следить за развитием Ситуации на Ближнем Востоке. Перемирие в регионе может быть достигнуто в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перемирие на Ближнем Востоке. Власти Египта достигли прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС -1

Прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС сумели достичь власти Египта. В свою очередь Израиль намерен продолжить операцию против радикалов пока все военные задачи не будут выполнены. На это потребуется несколько дней.

Перемирие на Ближнем Востоке. Власти Египта достигли прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС -4

Несмотря на снижение интенсивности обстрелов, обстановка в регионе остается напряженной. С начала обострения конфликта по территории Израиля выпущено более четырех тысяч ракет. Некоторые попадают в жилые районы, приводят к разрушениям и жертвам.

Перемирие на Ближнем Востоке. Власти Египта достигли прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС -7

Уже в третий раз еврейское государство подвергается обстрелу и с территории Ливана. Несмотря на то, что к каким-либо серьезным последствиям эти удары не привели, Израиль реагирует незамедлительно. В секторе Газа между тем в результате ракетных обстрелов погибли уже более 220 человек, в их числе десятки детей.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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