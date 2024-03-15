Метровые сугробы в Колорадо: штат окутал мощный зимний шторм

Мощный зимний шторм неожиданно обрушился на американский штат Колорадо. Он принес с собой сильные снегопады и буквально парализовал жизнь в десятках городов. Всего за несколько часов на улицах выросли метровые сугробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.