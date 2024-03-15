Европарламент требует от России вернуть румынское золото

Европарламент требует от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, говорится в тексте резолюции. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению парламентариев, Москва не вернула золотой запас и прочие ценности, переданные на хранение в 1916-1917 годах, что является нарушением норм международного права.

Европейский парламент также призывает Европейскую комиссию и внешнеполитические службы ЕС внести вопрос о возврате румынских национальных ценностей в дипломатическую повестку дня с Россией.

Во время Первой мировой войны Румыния перевезла в Россию предметы культурного наследия, архивы и золотой запас, оцениваемый в 91,5 тонны. Некоторые из этих драгоценностей были возвращены в 1935 и 1956 годах. В 2003 году страны учредили комиссию для решения вопросов, в том числе и ситуации вокруг румынского золота.