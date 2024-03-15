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Гладков: боевых действий и военных ВСУ в Белгородской области нет

15 марта 2024 08:58
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На территории Белгородской области нет никаких украинских войск, а боевые столкновения идут за ее пределами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.

Он также сообщил, что по территории десяти районов области было выпущено 208 снарядов, в том числе РСЗО «Град» и тактические ракеты, большинство из которых было направлено на Грайворонский район.

Гладков также сообщил, что селу Козинка в Белгородской области был нанесен серьезный урон, жители эвакуированы в безопасные места и в случае необходимости будут направлены к родным или в пункты размещения. Он также сообщил, что в ближайшее время предполагается оценить ущерб и начать восстановление, если ситуация позволит. По данным ГУМЧС по Белгородской области, в ходе обстрела пострадали 6 человек.

# Международная политика # Вячеслав Гладков

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