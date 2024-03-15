Боррель: ближайшие месяцы станут решающими для украинского конфликта

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что предстоящие несколько месяцев будут решающими для украинского конфликта, особенно весна и лето. Об этом пишет РИА Новости.

Он полагает, что летом начнется серьезная наступательная операция со стороны России. Боррель подчеркнул, что Украине нельзя ждать итогов следующих американских выборов. Он также считает, что российский успех будет иметь серьезные последствия для США и их стран-союзников, и ни одна из стран не сможет в случае конфликта рассчитывать на помощь Америки.

До сих пор Конгресс не поддержал запрос Байдена о предоставлении Киеву дополнительных 60 миллиардов долларов из-за позиции республиканского большинства. Экс-президент США Дональд Трамп, вероятный претендент от республиканцев на выборах 2024 года, предложил отказаться от бесплатной помощи зарубежным странам, превратив ее в кредиты.