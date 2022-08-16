На полях Великобритании сгнил урожай на 73 млн долларов. В стране не хватает рабочих и аномальная жара

Новости Великобритании. Дефицит овощей и фруктов ждет в 2022 году Великобританию. По данным ассоциации фермеров, на полях страны сгнил урожай на 73 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О серьезных убытках заявили около 40 % сельхозпроизводителей. Главная причина в нехватке сезонных рабочих. Вместе с тем на потери повлияла и аномальная жара. В руководстве ассоциации фермеров назвали ситуацию издевательством. В то время как на полях остаются неубранными тысячи тонн овощей и фруктов, в британских магазинах цены на них растут день ото дня. В 2023 году фермеры ожидают сокращение сельхозпроизводства еще на 4,5 %. Если правительство не увеличит инвестиции в аграрный сектор, то Великобритании грозит серьезный дефицит продуктов.