Жители Германии будут платить за газ ещё больше. Счета вырастут на несколько сотен евро за год

Счета для частных домов вырастут на несколько сотен евро за год. Об этом предупредило правительство страны. Повышение счетов связано с введением дополнительного сбора за использование газа. Как заявили поставщики топлива, он составит почти 2,5 евроцента за киловатт-час. Другой альтернативы, кроме кризисного сбора у правительства нет. Впрочем, власти уже признали, что это нанесет серьезный удар по гражданам страны. В качестве утешения им обещают налоговые льготы и компенсации.