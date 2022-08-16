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Жители Германии будут платить за газ ещё больше. Счета вырастут на несколько сотен евро за год

16 августа 2022 10:18
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Новости Германии. Жителям Германии придется еще больше платить за газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии будут платить за газ ещё больше. Счета вырастут на несколько сотен евро за год-1

Счета для частных домов вырастут на несколько сотен евро за год. Об этом предупредило правительство страны. Повышение счетов связано с введением дополнительного сбора за использование газа. Как заявили поставщики топлива, он составит почти 2,5 евроцента за киловатт-час. Другой альтернативы, кроме кризисного сбора у правительства нет. Впрочем, власти уже признали, что это нанесет серьезный удар по гражданам страны. В качестве утешения им обещают налоговые льготы и компенсации.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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