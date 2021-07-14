Может стать доминирующим в мире. Дельта-штамм коронавируса выявили в 111 странах

Планета под ударом дельта-штамма. Эту разновидность COVID-19, которая считается более заразной, уже выявили в 111 странах. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы она станет доминирующей в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всплеск заболеваний из-за распространения этой мутации уже наблюдается в США. Там практически ежедневно фиксируют по 23 тысячи новых случаев ковида. Для сравнения, всего три недели назад этот показатель был в два раза ниже. Усугубляет ситуацию в Штатах медленная вакцинация, а также отмена масочного режима в некоторых регионах.