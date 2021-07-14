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Может стать доминирующим в мире. Дельта-штамм коронавируса выявили в 111 странах

14 июля 2021 14:52
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Планета под ударом дельта-штамма. Эту разновидность COVID-19, которая считается более заразной, уже выявили в 111 странах. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы она станет доминирующей в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Может стать доминирующим в мире. Дельта-штамм коронавируса выявили в 111 странах-1

Всплеск заболеваний из-за распространения этой мутации уже наблюдается в США. Там практически ежедневно фиксируют по 23 тысячи новых случаев ковида. Для сравнения, всего три недели назад этот показатель был в два раза ниже. Усугубляет ситуацию в Штатах медленная вакцинация, а также отмена масочного режима в некоторых регионах.

Может стать доминирующим в мире. Дельта-штамм коронавируса выявили в 111 странах-4

Сложная эпидобстановка сохраняется в России. В стране зафиксирован очередной антирекорд по числу умерших. За сутки скончались 786 человек. В Великобритании между тем, несмотря на высокий уровень смертности, со следующей недели планируют отменить все карантинные меры.

# Коронавирус # Фотофакт

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