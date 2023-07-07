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Мэр Кличко готовит киевлян к «национальному сопротивлению»

07 июля 2023 15:18
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В Киеве уже начали принимать заявки на бесплатные учения по национальному сопротивлению, где будут обучать жителей основам безопасного обращения с оружием, а также действиям при радиационной и химической угрозе, пишет РИА Новости. 

Также внимание на это обратил бывший глава израильской разведки Натив Кедми, заявив, что мэр Киева Кличко полагает, что столицу Украины могут атаковать ВС России.

Учебные группы будут формироваться по нескольким направлениям. Власти столицы отмечают, что чем больше людей пройдет подготовку по действиям в условиях военной агрессии, тем больше украинцы будут обладать устойчивостью и информированностью, и тем меньше потерь понесут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении доклада от разведки и СБУ, в котором говорится о возможности террористического акта с использованием радиации на Чернобыльской АЭС со стороны России. Однако российские чиновники, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и постпреда РФ при ООН Василия Небензю, отвергли эти обвинения. Они отмечают, что такие заявления лишены оснований, как это подтвердила и миссия МАГАТЭ, которая в июне посетила ЗАЭС, несмотря на препятствия с украинской стороны.

# Международная политика # Виталий Кличко

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