СБУ обвинила украинскую фармкомпанию в продаже лекарств и болеутоляющих для российской армии

Фармацевтическую компанию в Житомирской области Украины обвиняют в торговле лекарствами для российской армии, сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

По их информации, компания экспортировала в Россию болеутоляющие средства до февраля 2022 года. В России государственным партнером этой компании было ведомство, связанное с Министерством обороны РФ. Однако после ввода санкций и начала военной операции руководство компании якобы нашло возможность обойти ограничения через управляемые коммерческие структуры на ближнем Востоке и в странах ЕС.

В настоящее время руководителю предприятия предъявлено обвинение в пособничестве «стране-агрессору» в соответствии с Уголовным кодексом Украины.