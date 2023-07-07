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СБУ обвинила украинскую фармкомпанию в продаже лекарств и болеутоляющих для российской армии

07 июля 2023 15:06
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Фармацевтическую компанию в Житомирской области Украины обвиняют в торговле лекарствами для российской армии, сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

По их информации, компания экспортировала в Россию болеутоляющие средства до февраля 2022 года. В России государственным партнером этой компании было ведомство, связанное с Министерством обороны РФ. Однако после ввода санкций и начала военной операции руководство компании якобы нашло возможность обойти ограничения через управляемые коммерческие структуры на ближнем Востоке и в странах ЕС.

В настоящее время руководителю предприятия предъявлено обвинение в пособничестве «стране-агрессору» в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

# Международная политика

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