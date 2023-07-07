Больше тысячи человек пострадали из-за мощных песчаных бурь в Иране

Новости Ирана. Мощные песчаные бури обрушились на Иран. Из-за разгула стихии на юго-востоке страны один человек погиб, более тысячи пострадали. Свыше 160 попали в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер с огромной скоростью разносит песок. Он ранит кожу, попадает в глаза и вызывает проблемы с дыханием. Концентрация пыли в воздухе примерно в 50 раз превышает норму. Власти рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу без необходимости. Особенно это касается людей с хроническими респираторными заболеваниями, детей и пожилых. По мнению метеорологов, песчаные бури задержатся в стране еще на несколько дней.