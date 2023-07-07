RTL: в рядах ВСУ воюют около 100 французских наёмников

Около 100 французских наемников в данный момент участвуют в вооруженных действиях в Украине, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на свое расследование. Об этом информирует РИА Новости.

Изначально около 800 французских наемников изъявили стремление попасть в Украину, но только около половины из них фактически прибыли в зону боевых действий. Одни наемники провели на территории страны всего несколько дней, чтобы потом похвастаться в социальных сетях, другие остались дольше. Большинство из них были мужчинами в возрасте от 25 до 40 лет, некоторые исповедовали праворадикальные и неонацистские взгляды. Около десяти французских наемников были убиты в бою.

Наемники из различных стран проходят проверку украинскими властями и вступают в Международный легион, подписывая контракты с ВСУ и получая за это деньги. Они часто сами покупают себе оружие, поскольку украинская армия не может полностью обеспечить их оружием.