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Колонна итальянских фермеров выдвинулась в Рим

05 февраля 2024 13:43
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Колонна итальянских фермеров выдвинулась в Рим. В столицу направляются не менее 200 тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна итальянских фермеров выдвинулась в Рим-1

Они планируют достигнуть цели уже к вечеру. Акция протеста ожидается длительной. С собой у демонстрантов запасы воды и еды. Свое недовольство аграрной политикой властей они высказывают, начиная с прошлой недели.

К демонстрациям представителей сельхозсектора присоединились и жители Латвии. Там как минимум 16 городов сейчас охвачены протестами. Основные требования аграриев – восстановить сниженный НДС на латвийские фрукты и овощи, уменьшить бюрократию и расширить доступ к программам развития.

# Акции протеста # Новости Италии

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