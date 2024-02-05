Колонна итальянских фермеров выдвинулась в Рим. В столицу направляются не менее 200 тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они планируют достигнуть цели уже к вечеру. Акция протеста ожидается длительной. С собой у демонстрантов запасы воды и еды. Свое недовольство аграрной политикой властей они высказывают, начиная с прошлой недели.

К демонстрациям представителей сельхозсектора присоединились и жители Латвии. Там как минимум 16 городов сейчас охвачены протестами. Основные требования аграриев – восстановить сниженный НДС на латвийские фрукты и овощи, уменьшить бюрократию и расширить доступ к программам развития.