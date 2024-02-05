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Байден назвал премьера Израиля «гребаным плохим парнем»

05 февраля 2024 14:21
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Американский лидер Джо Байден выразил свое негативное отношение к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico. 

По данным издания, Байден боится, что Нетаньяху может вовлечь США в масштабную войну на Ближнем Востоке. Тем не менее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отвергает эти обвинения.

Кроме того, Байден начал оказывать поддержку активистам Палестины, издав указ о санкциях в адрес евреев, поселившихся на Западном берегу, за применение насилия против жителей Палестины и осудив язык ненависти в отношении американских арабов.

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху # Джо Байден

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