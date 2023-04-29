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Медведев призвал разгромить киевский режим с его ключевыми фигурами

29 апреля 2023 12:07
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ликвидировать военный состав и технику при контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Так он отреагировал на заявление президента Зеленского о контрударе, который поможет Киеву захватить Крым, пишет РИА Новости. 

Зампред написал на своей страничке в мессенджере о необходимости полного разгрома киевского режима с его ключевыми фигурами. Таким заявлениям нельзя не придавать значения, отметил он. Иначе украинский конфликт просто затянется, что не нужно Российской Федерации. 

Медведев считает, что ответом с российской стороны может быть только полная ликвидация всего, что будет задействовано Киевом при контрнаступлении. Речь идет о военных и технике. Уничтожен должен быть и нацистский режим в украинской столице с применением актов возмездия в отношении его ключевых фигур. Независимо от их местоположения и без сроков давности, отметил зампред СБ РФ. 

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Владимир Зеленский

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