Украина направила Варшаве и ЕС ноты протеста из-за блокировки агроимпорта

Киев направил Польше и Евросоюзу ноты протеста из-за табу на импорт украинской агропродукции. Об этом проинформировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет РИА Новости.

По его словам, запрет на продукцию из Украины в европейские страны нарушает нормы Единого рынка ЕС, а также соглашения между Украиной и Евросоюзом. Николаенко заявил, что Киев имеет право требовать снятия запрета на ввоз украинского зерна, а также других продуктов в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.

Ранее сообщалось, что власти этих стран одобрили табу на аграрный экспорт на фоне масштабных протестов местных фермеров. Из-за огромных объемов чужой ввезенной продукции, местные предприниматели до сих пор несут колоссальные убытки.