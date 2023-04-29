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Украина направила Варшаве и ЕС ноты протеста из-за блокировки агроимпорта

29 апреля 2023 11:21
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Киев направил Польше и Евросоюзу ноты протеста из-за табу на импорт украинской агропродукции. Об этом проинформировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет РИА Новости. 

По его словам, запрет на продукцию из Украины в европейские страны нарушает нормы Единого рынка ЕС, а также соглашения между Украиной и Евросоюзом. Николаенко заявил, что Киев имеет право требовать снятия запрета на ввоз украинского зерна, а также других продуктов в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию. 

Ранее сообщалось, что власти этих стран одобрили табу на аграрный экспорт на фоне масштабных протестов местных фермеров. Из-за огромных объемов чужой ввезенной продукции, местные предприниматели до сих пор несут колоссальные убытки. 

# Международная политика

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