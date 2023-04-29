Экс-разведчик США Риттер рассказал о последствиях для Киева в случае удара по Москве

Если бы Киев попытался атаковать Москву, то все украинцы умрут. Такой прогноз в случае подобного сценария атаки озвучил бывший разведчик Америки Скотт Риттер, информирует РИА Новости.

По его словам, Штаты всячески предупреждают киевские власти не рассматривать атаку Москвы как возможный вариант, иначе начнется настоящая война при которой Украины с ее жителями не будет.

Ранее, опираясь на слитые документы Пентагона, СМИ сообщали, что Киев планировал ударить по столице России в феврале 2023 года. Решение было пересмотрено после того, как Вашингтон попросил этот план не реализовывать.