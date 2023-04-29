Посол Андреев: Москва заявит Варшаве протест из-за захвата школы

Российская Федерация заявит протест Польше по причине захвата школы при посольстве РФ. Такое заявление сделал российский посол в Варшаве Сергей Андреев, информирует РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что со стороны польских властей нарушена Венская конвенция.

В субботу, 29 апреля, представители варшавской мэрии в сопровождении сотрудников полиции приехали к зданию школы при посольстве Российской Федерации. Сообщается, что польские власти сломали калитку, а затем ворвались на территорию учебного учреждения. Сотрудникам школы дано время до вечера покинуть здание. Вывезти имущество работники учреждения не могут, выходы с этой целью заблокированы польской стороной.