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Посол Андреев: Москва заявит Варшаве протест из-за захвата школы

29 апреля 2023 09:37
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Российская Федерация заявит протест Польше по причине захвата школы при посольстве РФ. Такое заявление сделал российский посол в Варшаве Сергей Андреев, информирует РИА Новости. 

Дипломат обратил внимание, что со стороны польских властей нарушена Венская конвенция. 

В субботу, 29 апреля, представители варшавской мэрии в сопровождении сотрудников полиции приехали к зданию школы при посольстве Российской Федерации. Сообщается, что польские власти сломали калитку, а затем ворвались на территорию учебного учреждения. Сотрудникам школы дано время до вечера покинуть здание. Вывезти имущество работники учреждения не могут, выходы с этой целью заблокированы польской стороной. 

# Международная политика # Сергей Авдеев

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