По мнению заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, когда будет заключен договор о редкоземельных ресурсах между Вашингтоном и Киевом, отправка американских вооружений в Украину может возобновиться, пишет РИА Новости.

Медведев отмечает, что президент США Дональд Трамп сообщил о получении от Владимира Зеленского обращения «о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора». Это может означать, что, когда договор будет заключен, американские вооружения с большой долей вероятности будут осуществляться далее. Страны ЕС уже увеличили отправку оружия, подчеркнул Медведев.