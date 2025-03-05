Прямой эфир

Медведев предположил, что США возобновят поставки вооружений Киеву

05 марта 2025 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По мнению заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, когда будет заключен договор о редкоземельных ресурсах между Вашингтоном и Киевом, отправка американских вооружений в Украину может возобновиться, пишет РИА Новости.

Медведев предположил, что США возобновят поставки вооружений Киеву-1

Фото: Pinterest

Медведев отмечает, что президент США Дональд Трамп сообщил о получении от Владимира Зеленского обращения «о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора». Это может означать, что, когда договор будет заключен, американские вооружения с большой долей вероятности будут осуществляться далее. Страны ЕС уже увеличили отправку оружия, подчеркнул Медведев.

# Владимир Зеленский # Международная политика # Дмитрий Медведев # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер-министр Японии: страна сама определит расходы на оборону
05 марта 2025 08:44

Премьер-министр Японии: страна сама определит расходы на оборону

Трамп заявил, что Киев готов к переговорам
05 марта 2025 08:15

Трамп заявил, что Киев готов к переговорам

ЕС намерен выделить на военные расходы 800 млрд евро
05 марта 2025 07:59

ЕС намерен выделить на военные расходы 800 млрд евро