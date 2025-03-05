Премьер-министр Японии: страна сама определит расходы на оборону

На заседании бюджетного комитета премьер-министр Японии Сигэру Исиба подчеркнул, что именно Токио определяет размер выделения средств на оборону страны, пишет РИА Новости.

Депутат попросил премьер-министра дать комментарии по поводу призыва кандидата на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбриджа Колби осуществить увеличение в Японии военных расходов до 3% ВВП. «Япония будет сама определять ее оборонные расходы», а не исходить из желания иных стран, ответил Исиба.