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Премьер-министр Японии: страна сама определит расходы на оборону

05 марта 2025 08:44
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На заседании бюджетного комитета премьер-министр Японии Сигэру Исиба подчеркнул, что именно Токио определяет размер выделения средств на оборону страны, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Японии: страна сама определит расходы на оборону-1

Фото: Pinterest

Депутат попросил премьер-министра дать комментарии по поводу призыва кандидата на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбриджа Колби осуществить увеличение в Японии военных расходов до 3% ВВП. «Япония будет сама определять ее оборонные расходы», а не исходить из желания иных стран, ответил Исиба.

# Международная политика

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