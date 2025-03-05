ЕС намерен выделить на военные расходы 800 млрд евро

Пока в США говорят о мире, Европа продолжает вооружаться. Резкая смена курса Вашингтона напугала руководство Евросоюза. Спустя несколько часов после заявления Трампа о прекращении военной помощи Украине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это потребуется как минимум 800 миллиардов евро. Брюссель ожидает, что основная часть средств, около 650 миллиардов, поступит из национальных бюджетов государств – участниц союза. При этом согласны ли власти стран Евросоюза на такие расходы и учитывалось ли их мнение при составлении плана перевооружения, глава Еврокомиссии не уточнила. Деньги же пойдут на производство и приобретение техники и боеприпасов для Украины и пополнение арсеналов армий стран ЕС.