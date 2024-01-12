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Поляки стали чаще покупать подарки в секонд-хендах

12 января 2024 07:23
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Тренд на бывшие в употреблении товары набирает популярность в Евросоюзе. Все больше поляков покупает подарки в секонд-хендах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки стали чаще покупать подарки в секонд-хендах-1

Речь идет в том числе о продовольствии: в интернете можно приобрести остатки упаковок печенья, пряников, мясных деликатесов, кофе. В экономическую яму страну загнала партия «Право и справедливость».

Поляки стали чаще покупать подарки в секонд-хендах-4

Я считаю, что в действиях правительства нет курса на единство, заявленного нынешним премьером.

Как отмечают местные СМИ, из всего разнообразия объявлений о продажах, а их примерно 20 миллионов, две трети – это подержанные товары.

# Кризис в ЕС

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