Тренд на бывшие в употреблении товары набирает популярность в Евросоюзе. Все больше поляков покупает подарки в секонд-хендах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тренд на бывшие в употреблении товары набирает популярность в Евросоюзе. Все больше поляков покупает подарки в секонд-хендах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет в том числе о продовольствии: в интернете можно приобрести остатки упаковок печенья, пряников, мясных деликатесов, кофе. В экономическую яму страну загнала партия «Право и справедливость».
Я считаю, что в действиях правительства нет курса на единство, заявленного нынешним премьером.
Как отмечают местные СМИ, из всего разнообразия объявлений о продажах, а их примерно 20 миллионов, две трети – это подержанные товары.