Поляки стали чаще покупать подарки в секонд-хендах

Тренд на бывшие в употреблении товары набирает популярность в Евросоюзе. Все больше поляков покупает подарки в секонд-хендах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет в том числе о продовольствии: в интернете можно приобрести остатки упаковок печенья, пряников, мясных деликатесов, кофе. В экономическую яму страну загнала партия «Право и справедливость».