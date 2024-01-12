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Украинцам приходится платить по жировкам за разрушенные коммуникации

12 января 2024 07:20
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Украинцам придется платить за неисправные коммуникации. Жилье разрушено войной, но счета приходят исправно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинцам приходится платить по жировкам за разрушенные коммуникации-1

Киевский режим вынуждает жителей оплачивать свет и воду, которые даже не подведены к разрушенным домам. Люди отказываются это делать, но в итоге им на эти суммы начисляют пени и штрафы. Причем деньги на оплату штрафов списываются с банковских карт автоматически после получения электронной квитанции.

# Международная политика

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