Украинцам приходится платить по жировкам за разрушенные коммуникации

Киевский режим вынуждает жителей оплачивать свет и воду, которые даже не подведены к разрушенным домам. Люди отказываются это делать, но в итоге им на эти суммы начисляют пени и штрафы. Причем деньги на оплату штрафов списываются с банковских карт автоматически после получения электронной квитанции.